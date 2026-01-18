Hallan más de 38 mil dosis de droga en autobús sobre la Morelia-Valtierrilla; conductor quedó detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 38 mil dosis de marihuana fueron aseguradas por la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato durante un operativo de inspección en la autopista Morelia–Valtierrilla, a la altura de Salamanca.
De acuerdo con Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, la droga era transportada en un autobús del Servicio Público Federal. En el punto de revisión, los elementos detectaron varios paquetes con hierba seca, por lo que detuvieron al conductor, originario de Celaya.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad federal, mientras que la droga quedó bajo resguardo para las investigaciones.
González Martínez señaló que este tipo de operativos ayudan a frenar el paso de sustancias ilegales por las carreteras del estado y llamó a la población a denunciar de forma anónima al 089.
