Hallan hasta 50 ajolotes del Altiplano en Querétaro; especie estaba en riesgo de desaparecer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de 15 años sin registros en la zona, un equipo científico de la UNAM logró localizar al ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci) en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, cerca de la comunidad de San Ildefonso. El hallazgo fue realizado por especialistas del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la FES Iztacala, encabezados por Diego de Jesús Chaparro Herrera y el biólogo Julio César Parra Escobar.

Los investigadores encontraron una población de esta especie en un lago artificial de uso agrícola, dentro de una propiedad privada, lo que ha permitido cierta protección del hábitat. En los muestreos han identificado hasta 50 ejemplares, lo que abre la posibilidad de que esta especie funcione como “especie sombrilla” y reciba protección oficial mediante la declaratoria del área como zona natural protegida.

Ambystoma velasci, especie en peligro de extinción, enfrenta graves amenazas por la contaminación del agua, el uso agrícola intensivo y la urbanización. Según los investigadores, los análisis físico-químicos del cuerpo de agua mostraron niveles elevados de bacterias y nutrientes contaminantes, como fosfatos y amonio, que podrían explicar la disminución de esta especie en Amealco.

El equipo realiza un monitoreo detallado que incluye la edad, sexo, estado de salud y marcas identificadoras únicas de cada ejemplar. La distribución natural de este ajolote incluye estados como Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Morelos y el Estado de México, pero su presencia actual en Chihuahua y Durango sugiere una expansión o reubicación forzada por cambios ambientales.

Los investigadores buscarán implementar, en una segunda fase del proyecto, medidas similares a las aplicadas en Xochimilco, con el fin de conservar a esta emblemática salamandra mexicana y su entorno. “Queremos que se entienda la importancia del ajolote del Altiplano; sin acciones reales, su desaparición es inminente”, concluyó Chaparro Herrera.

