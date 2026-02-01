Hallan en México a Yakacoatl tlalli, una serpiente única y casi invisible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participaron en el descubrimiento de una nueva especie de serpiente endémica del país: Yakacoatl tlalli, un hallazgo que no solo añade una especie más a la biodiversidad nacional, sino que también representa un género nuevo para la ciencia.

Esta serpiente, adaptada a la vida subterránea, presenta características anatómicas únicas que confirman su condición como género distinto. Entre sus rasgos más notables se encuentran una cabeza con escamas reducidas, una nariz en forma de pala —ideal para excavar— y un cráneo modificado que le facilita desplazarse bajo tierra.

A diferencia de otras especies de serpientes fosoriales que suelen tener ojos pequeños, Yakacoatl tlalli conserva ojos relativamente grandes, lo que la distingue dentro de la tribu Sonorini, un grupo compuesto por serpientes pequeñas, no venenosas y en su mayoría enterradoras, presentes en el norte de México y el sur de Estados Unidos.