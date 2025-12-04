Hallan casa mexica con entierros, en CDMX

El equipo ha identificado tres etapas distintas de ocupación mexica y tlatelolca en el sitio, correspondientes al periodo Posclásico Tardío (1325-1521), de acuerdo con la arqueóloga Jimena Rivera Escamilla, responsable del proyecto.

Uno de los hallazgos clave fue un tlecuil de piedra (fogón tradicional) y cerámica estilo Azteca III, lo que permitió deducir que se trataba de una unidad doméstica. La presencia de estos objetos, junto con restos arquitectónicos como muros, pisos y alineaciones, sugiere que en el lugar habitó una familia posiblemente de alto estatus social.

Entierros con ofrendas y rastros simbólicos

El descubrimiento también incluyó tres entierros humanos de diferentes edades. En el pozo 2, se localizó el esqueleto de un infante de entre 2 y 5 años, en posición boca arriba. Estaba acompañado por una ofrenda que incluía una copa bicónica estilo Texcoco, de color rojo con banda negra, y huesos de animal, los cuales serán analizados para determinar su especie.

Durante la excavación de este entierro se encontró otro cuerpo: un neonato (0 a 3 meses de edad), colocado bocabajo, a pocos centímetros del primero. Su cráneo no fue localizado, probablemente por desintegración con el tiempo.

En el pozo 10, se halló el tercer entierro, correspondiente a un subadulto de entre 12 y 15 años, en posición fetal. En este caso también faltaba el cráneo, por lo que los arqueólogos analizarán las vértebras cervicales para determinar si fue retirado intencionalmente o si se perdió por el deterioro natural.

Evidencias del entorno doméstico prehispánico

Según los arqueólogos, estos entierros representan la etapa más reciente de ocupación del lugar. En niveles inferiores, se encontraron fragmentos de cerámica, lo que podría corresponder a caseríos más antiguos.

Otro dato relevante fue que no se hallaron rastros de ocupación colonial, lo que indica que los colonizadores pudieron haber concentrado su presencia en otras zonas de la ciudad, como Tenochtitlan.