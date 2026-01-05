Hallan abandonado el auto que arrastró a motociclista en Iztapalapa; buscan a la conductora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La policía municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, localizó el vehículo que presuntamente estuvo involucrado en el atropellamiento y muerte de un motociclista, ocurrido el fin de semana en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX.

El hallazgo se realizó en el Estado de México, donde agentes aseguraron un automóvil tipo Honda City, color azul, el cual coincide con las características captadas en videos difundidos en redes sociales, en los que se observa a un vehículo arrastrar a una persona tras un percance vial.