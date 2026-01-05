Hallan abandonado el auto que arrastró a motociclista en Iztapalapa; buscan a la conductora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La policía municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, localizó el vehículo que presuntamente estuvo involucrado en el atropellamiento y muerte de un motociclista, ocurrido el fin de semana en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX.
El hallazgo se realizó en el Estado de México, donde agentes aseguraron un automóvil tipo Honda City, color azul, el cual coincide con las características captadas en videos difundidos en redes sociales, en los que se observa a un vehículo arrastrar a una persona tras un percance vial.
La víctima fue identificada como Roberto Hernández, de 52 años, quien fue encontrado sin vida en la colonia Constitución de 1917. Paramédicos confirmaron el deceso en el sitio, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acordonaron la zona y notificaron al Ministerio Público.
De acuerdo con reportes extraoficiales, la presunta conductora responsable del atropellamiento ha sido identificada como Gaby. Habría huido hacia el Estado de México tras el incidente, aunque actualmente no se conoce su paradero.
Autoridades de la CDMX y el Edomex colaboran en la investigación y han solicitado apoyo ciudadano para localizar a la mujer, a fin de que rinda su declaración sobre los hechos. El caso continúa en seguimiento por la Fiscalía capitalina.
rmr