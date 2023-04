Hallan a los 23 turistas de Guanajuato reportados como secuestrados

Por su parte, Miguel Gallegos Cepeda, vocero de seguridad de San Luis Potosí señaló a Radio Fórmula que 16 personas habían sido localizadas y que previamente fueron víctima de robo y descartó el secuestro como móvil de la desaparición.

"El chofer y de las 15 personas que no fueron plagiadas, en ningún momento; fueron despojadas de sus pertenencias y el chofer despojado de su vehículo, pero estas personas no fueron secuestradas, no fueron privadas de su libertad", señaló.

AC