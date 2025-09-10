Halcón 2.1, primer avión mexicano certificado en 68 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El avión Halcón 2.1, desarrollado por la empresa mexicana Horizontec, se convirtió en la primera aeronave nacional en obtener la certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en los últimos 68 años, marcando un acontecimiento histórico para la industria aeronáutica del país.

La noticia fue compartida por el secretario de Economía Marcelo Ebrard a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde también publicó un video volando a bordo del modelo certificado.

“Volando el Halcón 2.1, primera aeronave nacional que obtiene certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil en 68 años. Luego de más de una década de trabajo, Horizontec y Giovanni Angelucci lo lograron. ¡Gran día para la aviación mexicana!”, escribió.