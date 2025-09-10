Halcón 2.1, primer avión mexicano certificado en 68 años
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El avión Halcón 2.1, desarrollado por la empresa mexicana Horizontec, se convirtió en la primera aeronave nacional en obtener la certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en los últimos 68 años, marcando un acontecimiento histórico para la industria aeronáutica del país.
La noticia fue compartida por el secretario de Economía Marcelo Ebrard a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde también publicó un video volando a bordo del modelo certificado.
“Volando el Halcón 2.1, primera aeronave nacional que obtiene certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil en 68 años. Luego de más de una década de trabajo, Horizontec y Giovanni Angelucci lo lograron. ¡Gran día para la aviación mexicana!”, escribió.
Este logro es el resultado de más de diez años de trabajo por parte de Horizontec, firma liderada por el empresario y piloto Giovanni Angelucci, quien ha impulsado el desarrollo de tecnología nacional en el sector aeronáutico.
El Halcón 2.1 es un modelo ligero y eficiente, diseñado con tecnología mexicana para uso de entrenamiento y aviación general. La certificación de la AFAC representa un paso clave para que esta aeronave pueda comercializarse y operar con respaldo oficial tanto en México como a nivel internacional.
