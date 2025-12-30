Hacienda presume finanzas ordenadas y menor deuda en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que, al cierre de noviembre de 2025, las finanzas públicas del país se mantuvieron estables y con una deuda más baja que en 2024, gracias a una mayor recaudación de impuestos y un manejo prudente del gasto.

Según el comunicado oficial, los ingresos no petroleros del gobierno federal superaron lo programado por 139 mil millones de pesos, impulsados principalmente por el aumento en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el IVA y los impuestos a las importaciones. En total, la recaudación tributaria creció 4.6% anual en el periodo enero-noviembre.

“Este resultado se logró gracias al combate al contrabando, el uso de herramientas digitales y una mayor eficiencia en la recaudación”, detalló la dependencia.

Baja la deuda pública

La deuda pública se ubicó en 51.7% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del 52% registrado en 2024. Esto refleja una trayectoria estable y sostenible, lo que fue reconocido por agencias calificadoras internacionales y por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que renovó la Línea de Crédito Flexible para México.

Más gasto en educación y protección social

El gasto público se ejerció en un 91.7% respecto al calendario aprobado, con aumentos importantes en educación (+1.7%) y protección social (+8.1%). Esto, como parte de los Programas para el Bienestar y otros apoyos sociales.

Además, la inversión física fue de 685 mil millones de pesos, reflejando el fortalecimiento de la infraestructura productiva en el país.