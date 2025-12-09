Habría "Día Nacional del Rock en México"; dictamen avanza en el Senado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Cultura del Senado de la República, presidida por la senadora Beatriz Mojica Morga, aprobó una serie de dictámenes con el objetivo de fortalecer la diversidad cultural en México, desde la música y la gastronomía, hasta las lenguas originarias.

Entre los dictámenes aprobados destaca el que declara el 11 de septiembre como el “Día Nacional del Rock en México”, una fecha para reconocer la relevancia social y cultural del rock nacional. La medida busca preservar la memoria histórica del movimiento, fomentar la libertad artística, y fortalecer la identidad nacional.

Además, se prevé que instituciones educativas, culturales y de comunicación públicas promuevan actividades conmemorativas para difundir este género musical entre las nuevas generaciones.

También fue avalada una reforma a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para crear un registro actualizado del patrimonio inmaterial, con el fin de documentar y preservar expresiones culturales de todas las comunidades del país.

Este registro permitirá identificar elementos en riesgo de desaparecer, y coordinar su protección con la participación de los tres órdenes de gobierno.

rmr