¡Habrá fiestón en Teapa! Así celebrarán a Fátima Bosch, Miss Universo 2025

El municipio de Teapa organiza un evento gratuito este 23 de noviembre para homenajear a Fátima Bosch, reciente ganadora de Miss Universo 2025
Teapa, Tabasco (MiMorelia.com).- ¡Orgullo tabasqueño! El municipio de Teapa celebrará por todo lo alto la coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo 2025, con una gran fiesta este domingo 23 de noviembre en el Parque Central.

El evento, organizado por el H. Ayuntamiento de Teapa, busca reconocer a la reina de belleza que ha puesto en alto el nombre de México y de su tierra natal, Teapa. La cita será a partir de las 7:00 p.m., y la celebración contará con un ambiente familiar, gratuito y lleno de alegría.

Como parte del festejo, se presentará en vivo el grupo Chemaney, el Divo de Tabasco, quien pondrá a bailar a todo el público con su inigualable ritmo. El show musical y el homenaje a Fátima se realizarán en un escenario preparado especialmente para la ocasión.

La comunidad teapaneca está invitada a asistir vestida de gala o con motivos regionales, para mostrar su apoyo a Fátima, quien ha sido reconocida por su carisma, elegancia y compromiso social durante su participación en el certamen internacional.

