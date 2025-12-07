"Hablamos principalmente de comercio": Trump considera productiva su reunión con Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este domingo la reunión que sostuvo el pasado viernes con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. El encuentro se realizó con motivo del sorteo del Mundial de Futbol 2026, que organizarán en conjunto las tres naciones.

Durante su paso por la alfombra roja de los Kennedy Center Honors, en Washington, Trump fue cuestionado por medios sobre esta reunión trilateral, la primera presencial con sus homólogos del T-MEC. “Sí, nos reunimos con el primer ministro de Canadá y la presidenta de México, y hablamos durante media hora. Muy bien, muy productivo, hablamos principalmente de comercio”, expresó el mandatario.

Por su parte, Audrey Champoux, vocera del gobierno canadiense, informó que el diálogo duró aproximadamente 45 minutos. Añadió que los tres jefes de Estado acordaron mantener el trabajo conjunto en torno al T-MEC, cuya revisión está programada para 2026. En el pasado, Trump ha sugerido reemplazar el acuerdo trilateral por pactos bilaterales.

El mandatario estadounidense aprovechó para elogiar a sus homólogos, aunque también compartió algunas reservas. Dijo tener una buena relación con Carney, aunque criticó que Canadá produce bienes que también fabrica Estados Unidos. Sobre Claudia Sheinbaum, afirmó: “Está haciendo un muy buen trabajo, es una buena mujer, muy excelente trabajo”, en entrevista con TV Azteca.

