H-E-B lamenta muerte de trabajador en Torreón; colaboran en investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena de supermercados H-E-B lamentó públicamente el fallecimiento de Carlos Gurrola, trabajador externo asignado a la sucursal Senderos en Torreón, Coahuila, e informó que ha mantenido comunicación constante con el proveedor responsable del área de limpieza, Multiservicios Rocasa S.A. de C.V.

A través de un comunicado oficial difundido este 19 de septiembre, la empresa expresó sus condolencias a la familia y amigos del trabajador, quien era empleado directo de la empresa contratista, y afirmó su disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

“Desde que se reportó el incidente, hemos mantenido comunicación constante con Multiservicios Rocasa […] para manifestar nuestro apoyo ante esta situación”, señala el documento, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Asimismo, la empresa destacó que ha trabajado con “total transparencia y apertura” con las autoridades encargadas de la investigación y reiteró su interés en que se deslinden responsabilidades lo más pronto posible.

H-E-B también aprovechó el comunicado para reafirmar su compromiso con la seguridad e integridad de sus socios, clientes y proveedores, y reiteró su intención de mantener un entorno seguro en todas sus instalaciones.

mrh