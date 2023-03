Guelaguetza 2023 cambiará de imagen tras polémica de presunto plagio

Los integrantes dieron a conocer que será en las próximas horas cuando presenten la nueva imagen oficial que representará a las actividades de "Julio, mes de la Guelaguetza 2023".

Indicaron que esta decisión fue tomada en cuenta con relación a una fotografía que registra elementos similares a la imagen presentada, misma que no era conocida por el Jurado, por lo que después de un análisis y evaluación de esta situación y aunque sí reconocen las similitudes, sin tratarse de un plagio, el jurado decidió cambiar su veredicto.

Puntualizaron que esta decisión no significa que la imagen anunciada no sea original o que no haya ganado legítimamente.

Agregaron que lo que se busca es evitar una polémica que manche la edición de la Guelaguetza 2023.