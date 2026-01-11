Guardia Nacional asegura vapes y dulces con cannabis en aeropuerto de Querétaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Guardia Nacional, con apoyo de un binomio canino, aseguraron un cargamento con productos relacionados con el consumo de cannabis en una empresa de mensajería ubicada en el Aeropuerto Internacional de Querétaro.

Durante una inspección, los agentes detectaron varios paquetes sospechosos, por lo que al revisar su contenido localizaron diversas sustancias y artículos ilegales, presuntamente con marihuana. Todo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento correspondiente.

Lo asegurado fue:

Aparentes dosis de marihuana con un peso total de 32 kilogramos

Dosis individuales con cannabis

Cigarros electrónicos cargados con cannabis

Productos alimenticios elaborados con cannabis

Los hechos fueron confirmados a través de un mensaje publicado en redes sociales oficiales de la Guardia Nacional, donde se destacó la participación de un binomio canino en la detección del cargamento oculto entre paquetes de mensajería.