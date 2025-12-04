Guanajuato aprueba matrimonio igualitario y prohíbe terapias de conversión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una decisión histórica, el Congreso del estado de Guanajuato aprobó este jueves reformas al Código Civil estatal que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y prohíben las llamadas terapias de conversión, alineándose así con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y no discriminación.
Con 25 votos a favor y nueve en contra, las y los legisladores aprobaron por mayoría estas reformas que transforman la legislación de un estado considerado tradicionalmente conservador.
Las modificaciones al Código Civil eliminan las referencias a "hombre" y "mujer" para establecer que el matrimonio es la unión libre de dos personas, sin distinción de sexo. Esto permitirá que las uniones entre personas del mismo sexo sean reconocidas legalmente como matrimonio en Guanajuato.
“Durante años, un sector de la sociedad ha vivido bajo la sombra de la humillación [...] Al invalidarse su forma de amar y formar familia”, expresó la diputada María Eugenia García, al presentar el dictamen.
También destacó que esta reforma homologa la ley estatal con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los compromisos internacionales de México.
Durante la sesión, distintos legisladores se pronunciaron a favor del dictamen:
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que “amar a quienes queramos debe ser un derecho para todas las personas”.
El diputado Sergio Alejandro Contreras calificó como una “injusticia” que las personas LGBT+ tuvieran que luchar por derechos ya garantizados.
Por su parte, Jorge Arturo Espadas subrayó que la dignidad de las personas debe reconocerse desde la concepción hasta la muerte natural, sin excepciones.
En la misma sesión, con 32 votos a favor y 3 en contra, el Congreso local prohibió las terapias de reconversión o “ECOSIG”, las cuales buscan modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona.
La reforma establece sanciones penales para quien promueva, imparta o facilite estas prácticas en el estado de Guanajuato.
Cabe recordar que el Congreso ya había discutido el matrimonio igualitario en mayo y junio de este año, pero las propuestas fueron rechazadas o empatadas en votación. La sesión de este jueves marcó el punto de inflexión tras años de lucha por parte de activistas y colectivos.
