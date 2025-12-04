Guanajuato aprueba matrimonio igualitario y prohíbe terapias de conversión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una decisión histórica, el Congreso del estado de Guanajuato aprobó este jueves reformas al Código Civil estatal que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y prohíben las llamadas terapias de conversión, alineándose así con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y no discriminación.

Con 25 votos a favor y nueve en contra, las y los legisladores aprobaron por mayoría estas reformas que transforman la legislación de un estado considerado tradicionalmente conservador.

Las modificaciones al Código Civil eliminan las referencias a "hombre" y "mujer" para establecer que el matrimonio es la unión libre de dos personas, sin distinción de sexo. Esto permitirá que las uniones entre personas del mismo sexo sean reconocidas legalmente como matrimonio en Guanajuato.

“Durante años, un sector de la sociedad ha vivido bajo la sombra de la humillación [...] Al invalidarse su forma de amar y formar familia”, expresó la diputada María Eugenia García, al presentar el dictamen.

También destacó que esta reforma homologa la ley estatal con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los compromisos internacionales de México.

Durante la sesión, distintos legisladores se pronunciaron a favor del dictamen: