Guadalupe Taddei pide que la reforma electoral no afecte autonomía del INE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, pidió que la autonomía del órgano electoral se mantenga intacta en la propuesta de reforma que prepara la comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez.

En conferencia de prensa, Taddei subrayó que la independencia del INE es un valor esencial para la vida democrática del país. “Si se toca el tema de la independencia, se toca el tema de la autonomía, son valores que deben de quedar dentro de la institución”, declaró.

La consejera explicó que durante la reunión sostenida con la comisión presidencial se abordaron diversos puntos técnicos que el INE considera fundamentales para la construcción de la reforma electoral.