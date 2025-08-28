Guadalupe Taddei pide que la reforma electoral no afecte autonomía del INE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, pidió que la autonomía del órgano electoral se mantenga intacta en la propuesta de reforma que prepara la comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez.
En conferencia de prensa, Taddei subrayó que la independencia del INE es un valor esencial para la vida democrática del país. “Si se toca el tema de la independencia, se toca el tema de la autonomía, son valores que deben de quedar dentro de la institución”, declaró.
La consejera explicó que durante la reunión sostenida con la comisión presidencial se abordaron diversos puntos técnicos que el INE considera fundamentales para la construcción de la reforma electoral.
Taddei destacó que los consejeros del INE han tenido una participación activa en el diálogo y adelantó que la institución presentará sus propuestas más importantes a la comisión en la segunda semana de septiembre.
Entre esas recomendaciones, además de preservar la autonomía, se encuentra la revisión de las leyes secundarias que inciden directamente en los procesos electorales.
La presidenta consejera consideró natural la discusión de una reforma después de 11 años de mantener un mismo modelo electoral. “Es normal que se someta a revisión y consideración”, señaló.
mrh