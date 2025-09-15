Guía urgente ante quemaduras por pirotecnia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estruendo de los cohetes, las luces de bengala y los fuegos artificiales forman parte de las tradiciones mexicanas más arraigadas. Sin embargo, durante las Fiestas Patrias, esta costumbre puede convertirse en tragedia si no se toman las precauciones necesarias.

Cada año, cientos de personas —principalmente menores de edad— sufren quemaduras y otras lesiones severas provocadas por el uso de pirotecnia. De acuerdo con datos de Protección Civil del Gobierno de México, el 50% de los accidentes por cohetes afecta a personas menores de 15 años.