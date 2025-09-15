Guía urgente ante quemaduras por pirotecnia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estruendo de los cohetes, las luces de bengala y los fuegos artificiales forman parte de las tradiciones mexicanas más arraigadas. Sin embargo, durante las Fiestas Patrias, esta costumbre puede convertirse en tragedia si no se toman las precauciones necesarias.
Cada año, cientos de personas —principalmente menores de edad— sufren quemaduras y otras lesiones severas provocadas por el uso de pirotecnia. De acuerdo con datos de Protección Civil del Gobierno de México, el 50% de los accidentes por cohetes afecta a personas menores de 15 años.
Actuar en los primeros minutos es vital. La velocidad en la atención puede marcar la diferencia entre una lesión leve y una discapacidad permanente. Estas son las recomendaciones emitidas por Protección Civil:
Lava la zona quemada con agua limpia y fría, sin usar jabón ni otros productos.
No coloques pomadas, aceites, dentífricos o cremas sobre la herida.
No retires restos de tela adherida a la piel. Esto puede causar más daño.
Traslada a la persona lesionada al centro de salud más cercano.
Si la ropa se prende fuego, evita que la persona corra. Apaga las llamas con una manta o haz que ruede por el suelo.
Los fuegos artificiales no solo provocan quemaduras, también pueden causar lesiones oculares, pérdida de audición e incluso amputaciones. A pesar de su apariencia “inofensiva”, artículos como las bengalas y estrellitas no son seguros para los niños.
"Estos accidentes son 100% evitables", coinciden especialistas, al señalar que la mejor forma de prevenir tragedias es no utilizar pirotecnia, ni siquiera la que aparenta ser menos peligrosa.
RPO