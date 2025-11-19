Grupo Salinas rechaza fallo de la SCJN y acusa motivación política

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, respondió con fuertes críticas al segundo fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en menos de una semana, relacionado con los litigios fiscales que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A través de un comunicado oficial, la empresa calificó como “espurio” al máximo tribunal del país, y aseguró que la resolución “viola principios fundamentales” y contradice criterios jurídicos previamente establecidos.

“La Corte espuria vuelve a exhibir su verdadera intención y motivación política: invalidar y revocar cualquier sentencia que proteja nuestros derechos”, se lee en el mensaje emitido por Grupo Salinas.

Según la firma, los ministros desestimaron los argumentos legales a favor de Elektra “sin mayor análisis”, y advirtieron que acudirán a instancias internacionales para defender sus derechos.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la deuda total del empresario asciende a más de 74 mil millones de pesos, divididos en 32 litigios distintos. La SCJN ha resuelto tres de ellos.