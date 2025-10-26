Grupo Salinas publica carta enviada a Sheinbaum: "Sí queremos pagar"

Salinas Pliego asegura que, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se llegó a un acuerdo con la entonces Secretaría de Gobernación, mediante el cual su grupo empresarial aceptaba pagar 7 mil 600 millones de pesos. El primer pago, según indica, fue realizado en octubre de 2022 por 2 mil 700 millones de pesos, derivado de un crédito fiscal de 2006.

En la carta, Salinas Pliego insiste en que la vía para resolver el conflicto es el diálogo y que Grupo Salinas está dispuesto a cumplir con sus obligaciones dentro del marco legal:

“Quiero reiterarle mi absoluta disposición e interés para que, juntos, retomemos la ruta del diálogo y construyamos el camino hacia una resolución”.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido una respuesta pública a la reactivación del tema. La controversia fiscal entre Grupo Salinas y la autoridad hacendaria ha generado amplia atención mediática, debido a los altos montos involucrados —originalmente se hablaba de más de 70 mil millones de pesos— y al papel de Salinas Pliego como figura empresarial influyente.