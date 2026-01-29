Grupo Salinas liquida deuda con Gobierno de México tras 20 años de litigios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 29 de enero de 2026, Grupo Salinas anunció el cierre definitivo de los litigios fiscales que sostenía con el gobierno mexicano.

Tras más de dos décadas de controversias, el grupo empresarial logró un acuerdo, pagando 32 mil millones de pesos en parcialidades.

En comunicado, "a pesar de las diferencias", Grupo Salinas destacó la importancia de este acuerdo y subrayó que, aunque las empresas del grupo no estén de acuerdo con el proceso, es esencial dejar atrás los conflictos para concentrarse en lo que realmente importa: continuar generando valor para México.

Según se dijo, la responsabilidad de Grupo Salinas va más allá de las controversias legales, y el enfoque ahora estará en la creación de más prosperidad y el bienestar de las más de 200,000 familias que dependen de sus empresas.

La Revolución Cultural y el Futuro de México

Grupo Salinas dejó claro que su objetivo es contribuir a una "revolución cultural" en el país, promoviendo un cambio de mentalidad que permita que México avance con firmeza hacia un futuro donde se respeten los derechos individuales, se combata la corrupción y se valore la vida y la propiedad.

"México necesita ser un país en el que todos los ciudadanos disfruten de libertad y prosperidad", expresó el comunicado.

El grupo empresarial reafirmó su compromiso con México, asegurando que continuará trabajando para recuperar la prosperidad y contribuir al progreso del país.

Grupo Salinas hizo un llamado a los mexicanos para que sigan creyendo en el futuro y en el trabajo conjunto para superar las adversidades.