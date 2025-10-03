México

Grupo México lanza oferta por hasta el 100% de Banamex; busca que sea totalmente mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El conglomerado Grupo México, propiedad de Germán Larrea, anunció una oferta vinculante para adquirir hasta el 100% de Grupo Financiero Banamex, con condiciones consideradas más atractivas para Citi, actual dueño de la institución.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa señaló que la propuesta busca que Banamex vuelva a ser un grupo mayoritariamente mexicano y detalló los términos de la operación.

Grupo México ofreció adquirir la totalidad de la institución bancaria con base en los siguientes valores:

  • Por el 25% del capital, un múltiplo de 0.85 veces valor libro.

  • Por el 75% restante, un múltiplo de 0.80 veces valor libro.

En caso de que el empresario Fernando Chico Pardo y su familia decidan mantener su recién adquirida participación del 25%, la oferta de Grupo México se limitaría al 75%, bajo las mismas condiciones.

Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, expresó la compañía.

Grupo México aseguró que, de concretarse la compra, mantendrá la plantilla laboral de Banamex y aprovechará la experiencia de su equipo directivo para garantizar una transición fluida para clientes y trabajadores.

Además, destacó que buscará fortalecer el acceso al crédito de familias y empresas mexicanas.

La empresa también se comprometió a preservar el valioso legado cultural de Banamex, incluyendo su colección de arte mexicano y los edificios coloniales que forman parte de la historia del banco fundado en el siglo XIX.

Banamex es considerado uno de los líderes en créditos al consumo en México y cuenta con una de las bases de depósitos más sólidas del sistema financiero, además de estrictos controles de riesgo y capitalización robusta.

La oferta de Grupo México se encuadra en su inquebrantable confianza en el presente y futuro del país”, aseguró la empresa.

Cabe recordar que la semana pasada Citi anunció la venta del 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, por un monto de 42 mil millones de pesos.

