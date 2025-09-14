Grito y desfile sí, Mañanera no: suspenden conferencia por fiestas patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones patrias, el Gobierno de México informó que los días 15 y 16 de septiembre no se llevará a cabo la conferencia “Mañanera del Pueblo”.
A través de sus redes sociales oficiales, la administración federal anunció que, en lugar de la habitual conferencia matutina, se invita a la ciudadanía a seguir la transmisión en vivo de los actos conmemorativos del Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar.
El cronograma de actividades oficiales es el siguiente:
15 de septiembre:
Grito de Independencia — 11:00 p.m.
16 de septiembre:
Desfile Cívico Militar — 10:00 a.m.
Ambas transmisiones estarán disponibles a través de los canales oficiales del Gobierno de México, así como en sus plataformas digitales.
Este ajuste en la agenda presidencial se realiza como parte de los preparativos y la atención a los eventos masivos que se desarrollarán en el Zócalo capitalino, y forma parte de la tradición de dar prioridad a los actos cívicos y culturales durante estas fechas.
SHA