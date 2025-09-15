Grito sin fiesta; municipios en México cancelan celebraciones patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grito de Independencia ha sido cancelado o modificado en diversos municipios del país, en respuesta a tragedias recientes, conflictos sociales o situaciones de inseguridad. Aunque las ceremonias cívicas continúan en algunos lugares, las verbenas populares y festejos masivos han sido suspendidos.
Iztapalapa, CDMX: dolor tras la tragedia
En la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, la alcaldesa Aleida Alavez anunció la cancelación de todos los eventos festivos tras la volcadura de una pipa de gas LP el pasado 10 de septiembre. El siniestro, ocurrido cerca del Puente de la Concordia, dejó al menos 13 personas muertas y decenas de heridos.
"Será una ceremonia muy reservada, muy respetuosa de lo que está pasando en estos momentos", declaró Alavez. En lugar de los seis eventos planeados, sólo se realizará el acto protocolario en la explanada de la alcaldía.
Oaxaca: elecciones y tensiones impiden festejos
La Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) confirmó la suspensión de celebraciones patrias en seis municipios: Zapotitlán Palmas, Santa María Yolotepec, La Reforma, Santiago Yosondúa, San Martín Itunyoso y San Juan Bautista Guelache. En estos lugares se desarrollan procesos electorales cuya validación aún está pendiente.
Adicionalmente, en Santiago Amoltepec y otras localidades de la Sierra Sur, las verbenas fueron canceladas por motivos de seguridad. El resto del estado contará con vigilancia de la SSPC durante los días 15 y 16 de septiembre.
Xalatlaco, Edomex: luto por tianguis sangriento
El municipio de Xalatlaco, Estado de México, decretó 40 días de luto y canceló el Grito de Independencia tras la masacre ocurrida el 4 de septiembre en un tianguis local, donde cuatro personas perdieron la vida a manos de un agresor aparentemente bajo el influjo de sustancias ilícitas.
Campeche: tragedia en carretera frena festejos
La Comisaría de Tepakán y otras autoridades del municipio de Calkiní suspendieron los actos patrios en solidaridad con las víctimas del accidente ocurrido en la carretera Mérida-Campeche, donde murieron 18 personas, incluidos menores de edad.
Veracruz: tensión política y homicidio
En Veracruz, cuatro municipios del norte del estado —Coxquihui, Cerro Azul, Zozocolco y Coahuitlán— cancelaron sus celebraciones. Aunque en Coxquihui hubo un reciente asesinato político, la gobernadora Rocío Nahle calificó de "extraña" la decisión de los otros tres ayuntamientos, todos gobernados por el PAN.
“He sido respetuosa con la ley del municipio libre y soberano”, dijo Nahle, reconociendo el derecho de los ayuntamientos a tomar sus propias decisiones.
RPO