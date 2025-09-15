Grito sin fiesta; municipios en México cancelan celebraciones patrias

Iztapalapa, CDMX: dolor tras la tragedia

En la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, la alcaldesa Aleida Alavez anunció la cancelación de todos los eventos festivos tras la volcadura de una pipa de gas LP el pasado 10 de septiembre. El siniestro, ocurrido cerca del Puente de la Concordia, dejó al menos 13 personas muertas y decenas de heridos.

"Será una ceremonia muy reservada, muy respetuosa de lo que está pasando en estos momentos", declaró Alavez. En lugar de los seis eventos planeados, sólo se realizará el acto protocolario en la explanada de la alcaldía.

Oaxaca: elecciones y tensiones impiden festejos

La Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) confirmó la suspensión de celebraciones patrias en seis municipios: Zapotitlán Palmas, Santa María Yolotepec, La Reforma, Santiago Yosondúa, San Martín Itunyoso y San Juan Bautista Guelache. En estos lugares se desarrollan procesos electorales cuya validación aún está pendiente.

Adicionalmente, en Santiago Amoltepec y otras localidades de la Sierra Sur, las verbenas fueron canceladas por motivos de seguridad. El resto del estado contará con vigilancia de la SSPC durante los días 15 y 16 de septiembre.