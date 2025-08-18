¡Gratis! Mexicanos pueden entrar sin costo a todas las zonas arqueológicas los domingos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron que el acceso a las zonas arqueológicas del país y a la zona paleontológica de Rincón Colorado, Coahuila, será gratuito todos los domingos para personas mexicanas y extranjeras residentes en México.

En total, esta medida aplica en 194 zonas arqueológicas abiertas al público, entre ellas la de Tulum, Quintana Roo, reafirmando el compromiso del Estado mexicano de garantizar el derecho de acceso a los bienes y servicios culturales, conforme al artículo 4° constitucional.

Exenciones adicionales en otros días de la semana

El INAH recordó que también están exentos de pago, cualquier día de la semana, los siguientes grupos: