"Grandeza" de AMLO, ya a la venta, ¿dónde comprar el nuevo libro y cuánto cuesta?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, titulado Grandeza, ya se encuentra disponible en diversas plataformas digitales y tiendas físicas en México. La obra, publicada por Editorial Planeta, tiene un enfoque histórico y cultural que busca reivindicar la herencia de los pueblos originarios del país.

Grandeza se puede adquirir en al menos tres de las principales cadenas de librerías en México: Amazon, Sanborns y Librerías Gandhi. En Amazon, la edición digital (Kindle) está disponible por un precio de $329 pesos mexicanos, mientras que la versión impresa aparece como "temporalmente agotada". Por su parte, en Sanborns y Gandhi, el ejemplar en pasta blanda tiene un costo de $448 pesos.