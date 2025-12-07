"Grandeza" de AMLO, ya a la venta, ¿dónde comprar el nuevo libro y cuánto cuesta?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, titulado Grandeza, ya se encuentra disponible en diversas plataformas digitales y tiendas físicas en México. La obra, publicada por Editorial Planeta, tiene un enfoque histórico y cultural que busca reivindicar la herencia de los pueblos originarios del país.
Grandeza se puede adquirir en al menos tres de las principales cadenas de librerías en México: Amazon, Sanborns y Librerías Gandhi. En Amazon, la edición digital (Kindle) está disponible por un precio de $329 pesos mexicanos, mientras que la versión impresa aparece como "temporalmente agotada". Por su parte, en Sanborns y Gandhi, el ejemplar en pasta blanda tiene un costo de $448 pesos.
De acuerdo con las plataformas consultadas, el libro cuenta con un total de 632 páginas y sus dimensiones físicas son de 16 x 23 x 3 centímetros. La fecha oficial de publicación es el 5 de diciembre, aunque en algunas librerías como Gandhi se encuentra en preventa desde el 1 de diciembre. Todas las ediciones están en idioma español.
En la sinopsis, el expresidente señala que busca resaltar el “México profundo” y la vigencia de las civilizaciones originales, a las que califica como raíces fundamentales de la identidad nacional. “Por esas benditas culturas nuestro país ha resistido todo tipo de calamidades y su pueblo, aunque eventualmente desfallece, siempre se levanta”, se lee en la contraportada.
La demanda por el libro ha sido alta desde su anuncio, lo que ha provocado que algunos puntos de venta agoten temporalmente su inventario.
