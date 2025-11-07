Gran Premio de México 2026 ya tiene fechas y precios oficiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos del automovilismo ya se preparan para vivir la emoción del Gran Premio de México 2026, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

La carrera, parte del calendario oficial de la Fórmula 1, promete nuevamente emociones fuertes, pero también ha generado controversia por los precios de los boletos, que este año alcanzan cifras récord.

Los precios para acceder al evento varían considerablemente según la zona elegida:

Zona Verde : de $30,500 hasta $61,750

Zona Naranja : entre $3,900 y $21,750

Zona Azul : desde $7,000 hasta $21,750

Zona Rosa : entre $12,400 y $19,900

Zona Amarilla: de $42,000 hasta $52,700

El boleto más accesible tiene un costo inicial de $3,900, lo que ha generado comentarios en redes por su alto costo, especialmente entre los aficionados que asisten cada año.

La preventa de boletos está programada para los días lunes 10 y martes 11 de noviembre de 2025, iniciando a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Estará disponible únicamente para clientes con tarjetas de crédito de Banamex y Banorte.