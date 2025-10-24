Graciela Iturbide: la fotógrafa que convirtió lo cotidiano en arte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide fue reconocida este viernes con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, uno de los máximos galardones culturales del mundo. Su trabajo, profundamente vinculado a las raíces, símbolos y contradicciones de México, ha sido aclamado internacionalmente por su profundidad estética y su carga simbólica.
Nacida en Ciudad de México en 1942, Iturbide descubrió la fotografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde fue alumna y asistente del maestro Manuel Álvarez Bravo. Su formación comenzó en el cine, pero pronto eligió la cámara como medio para explorar realidades complejas.
Desde los años setenta, ha desarrollado una carrera marcada por la documentación de comunidades indígenas, tradiciones, y paisajes que oscilan entre lo ritual, lo cotidiano y lo simbólico. Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentran sus series sobre el pueblo Seri en Sonora y Juchitán en Oaxaca.
Graciela Iturbide ha trabajado en múltiples países, incluidos Cuba, India, Alemania Oriental, Madagascar y Estados Unidos, dejando siempre una huella visual que combina observación, intuición y una estética profundamente personal. Su obra ha sido expuesta en museos de talla internacional como el Centre Pompidou (París), el Paul Getty Museum (Los Ángeles), y la Fundación MAPFRE (Madrid).
A lo largo de su carrera ha sido merecedora de importantes premios y distinciones, como el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, el Premio Hasselblad (Suecia) y becas de la Fundación Guggenheim. También ha sido reconocida por instituciones como el San Francisco Art Institute, y más recientemente recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 en España.
Graciela Iturbide es considerada una de las figuras más relevantes de la fotografía mexicana contemporánea. Su obra, además de formar parte de múltiples colecciones y publicaciones en todo el mundo, ha influido a generaciones de artistas visuales por su capacidad de capturar lo invisible a través de lo visible.
BCT