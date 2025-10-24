Graciela Iturbide: la fotógrafa que convirtió lo cotidiano en arte

Graciela Iturbide ha trabajado en múltiples países, incluidos Cuba, India, Alemania Oriental, Madagascar y Estados Unidos, dejando siempre una huella visual que combina observación, intuición y una estética profundamente personal. Su obra ha sido expuesta en museos de talla internacional como el Centre Pompidou (París), el Paul Getty Museum (Los Ángeles), y la Fundación MAPFRE (Madrid).

A lo largo de su carrera ha sido merecedora de importantes premios y distinciones, como el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, el Premio Hasselblad (Suecia) y becas de la Fundación Guggenheim. También ha sido reconocida por instituciones como el San Francisco Art Institute, y más recientemente recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 en España.

Graciela Iturbide es considerada una de las figuras más relevantes de la fotografía mexicana contemporánea. Su obra, además de formar parte de múltiples colecciones y publicaciones en todo el mundo, ha influido a generaciones de artistas visuales por su capacidad de capturar lo invisible a través de lo visible.

BCT