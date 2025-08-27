Graban por primera vez un yaguarundí en zona arqueológica de Xochicalco, Morelos [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez, un yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) fue captado en video dentro de la Zona Arqueológica de Xochicalco, Morelos, un hallazgo que refuerza el valor ambiental y biocultural de este sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que este registro constituye un hito para la conservación, ya que se trata de un felino silvestre poco conocido y difícil de observar en vida libre. Su presencia confirma la importancia de mantener el equilibrio entre la riqueza cultural y la biodiversidad que conviven en este espacio.

El yaguarundí, también conocido como jaju, leoncillo, gato moro, onza o león breñero, es un mamífero carnívoro de la familia Felidae.