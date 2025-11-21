Gobierno y transportistas acuerdan diálogo; cancelan bloqueos del 24 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el paro nacional programado por transportistas para este lunes 24 de noviembre ha sido cancelado, luego de llegar a un acuerdo para establecer una mesa de diálogo con representantes de la Cámara de Diputados ese mismo día.
La decisión surge tras diversas mesas de trabajo entre la Segob, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como productores y agricultores inconformes con la propuesta de la nueva Ley de Aguas.
En lugar de realizar bloqueos carreteros y aduanales, las agrupaciones de transportistas participarán en una reunión en San Lázaro donde se abordarán los puntos más sensibles de dicha iniciativa de ley, según confirmó la Segob en un comunicado oficial.
El gobierno federal reiteró que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y no a través de presiones o bloqueos, evitando así afectaciones al libre tránsito de la ciudadanía y a las cadenas de suministro en el país.
Pese a la cancelación del paro, la Segob informó que mantendrá reuniones con agrupaciones locales y nacionales de transportistas para verificar el cumplimiento del acuerdo, revisar temas de seguridad en las carreteras y facilitar trámites administrativos en coordinación con autoridades estatales y federales.
“El gobierno de México mantiene su compromiso de escuchar y atender las preocupaciones de transportistas y agricultores, garantizando la libertad de expresión sin afectar los derechos de terceros”, subrayó la dependencia.
mrh