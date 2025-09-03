Gobierno refuerza medidas por huracán Lorena categoría 1 con dirección a BCS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la evolución del sistema tropical Lorena a huracán categoría 1, autoridades de los tres niveles de gobierno reforzaron las medidas de prevención en varios estados del Pacífico mexicano, particularmente en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit y Jalisco.
De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el fenómeno meteorológico presenta vientos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora, con rachas de 150 km/h, y se desplaza hacia el noroeste a 26 km/h.
A las 9:00 horas de este jueves, el huracán Lorena se localizaba a 185 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 285 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur. Se prevé que impacte tierra en el occidente de la península la mañana del viernes, y que continúe su trayectoria hacia las costas de Sonora durante el sábado.
Medidas de prevención activadas
Como parte del protocolo de emergencia, la CNPC, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, ha implementado las siguientes acciones:
Fortalecimiento de la comunicación del riesgo en comunidades costeras.
Supervisión de refugios temporales para verificar su capacidad, operación y condiciones sanitarias.
Vigilancia constante en ríos, presas y zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.
Difusión de recomendaciones de autoprotección a la población.
Las autoridades exhortan a mantenerse informados a través de fuentes oficiales y a seguir las indicaciones de Protección Civil. Entre las principales recomendaciones destacan:
No intentar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.
Acudir a un refugio temporal si se emite la orden de evacuación.
Resguardar documentos importantes en bolsas de plástico.
Tener lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, radio, linterna y medicamentos.
En caso de emergencia, comunicarse al 9-1-1.
