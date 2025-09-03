Gobierno refuerza medidas por huracán Lorena categoría 1 con dirección a BCS

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el fenómeno meteorológico presenta vientos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora, con rachas de 150 km/h, y se desplaza hacia el noroeste a 26 km/h.

A las 9:00 horas de este jueves, el huracán Lorena se localizaba a 185 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 285 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur. Se prevé que impacte tierra en el occidente de la península la mañana del viernes, y que continúe su trayectoria hacia las costas de Sonora durante el sábado.