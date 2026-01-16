Gobierno no accede a tus datos al registrar tu línea, asegura Agencia de Telecomunicaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Merino, aclaró que las empresas de telefonía no almacenan datos biométricos de los usuarios y que el gobierno no tiene acceso directo a la información, en el marco del proceso obligatorio de registro de líneas celulares.

Durante su intervención, Merino subrayó que los datos que se solicitan al momento de asociar una línea telefónica con un titular se limitan al nombre, CURP y número telefónico. En caso de que el registro se haga de manera remota, puede solicitarse una fotografía como parte del proceso, pero no se almacena como dato biométrico ni queda resguardada por las compañías.

“Las compañías no guardan datos biométricos, esto es importantísimo”, expresó.