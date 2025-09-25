Gobierno lanza ‘México te abraza’, línea de WhatsApp para apoyar a repatriados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), lanzó la línea de WhatsApp “México te abraza”, una herramienta diseñada para brindar atención inmediata a connacionales repatriados desde el primer momento en que cruzan la frontera.
El servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para acceder, basta con guardar el número +52 1 55 2230 2128 en los contactos y enviar la palabra “Hola”.
De manera automática, se despliega un menú de opciones que permiten:
Conversar con un asesor en tiempo real.
Llamar directamente a la línea 079.
Presentar quejas sobre servicios consulares.
Localizar centros de atención en los seis estados fronterizos.
Consultar programas y apoyos disponibles.
Obtener información sobre trámites y documentación.
Conocer detalles del programa “México te abraza”.
Esta herramienta busca resolver dudas urgentes y garantizar acceso confiable a información sobre derechos, contacto con familiares y asistencia consular inmediata.
El programa contempla la recepción de repatriados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mediante centros de atención coordinados con autoridades federales, estatales y municipales.
Además, ofrece orientación para la reintegración social y económica, vinculando a los beneficiarios con programas del Bienestar, acceso a empleo, seguridad social y atención médica.
El objetivo de “México te abraza” es garantizar un retorno digno, seguro y con oportunidades de desarrollo, fortaleciendo la atención directa a connacionales en cada interacción, de forma rápida y accesible.
mrh