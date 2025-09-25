Gobierno lanza ‘México te abraza’, línea de WhatsApp para apoyar a repatriados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), lanzó la línea de WhatsApp “México te abraza”, una herramienta diseñada para brindar atención inmediata a connacionales repatriados desde el primer momento en que cruzan la frontera.

El servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para acceder, basta con guardar el número +52 1 55 2230 2128 en los contactos y enviar la palabra “Hola”.

De manera automática, se despliega un menú de opciones que permiten: