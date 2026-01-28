Gobierno iniciará reparación a víctimas del Tren Interoceánico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) iniciará el proceso de reparación del daño a víctimas y familiares tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en diciembre pasado.

La mandataria señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General de la República (FGR) acudirán directamente a las localidades afectadas para brindar atención integral a partir de este lunes.