Gobierno iniciará reparación a víctimas del Tren Interoceánico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) iniciará el proceso de reparación del daño a víctimas y familiares tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en diciembre pasado.
La mandataria señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General de la República (FGR) acudirán directamente a las localidades afectadas para brindar atención integral a partir de este lunes.
La reparación se realizará conforme a la magnitud de la afectación de las 225 personas que viajaban a bordo del tren, por lo que los montos no serán uniformes.
La atención será directamente en las comunidades, con el objetivo de evitar traslados largos y eliminar trámites innecesarios.
RPO