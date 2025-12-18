Gobierno federal y campesinos llegan a acuerdos tras reunión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México emitió un comunicado en el que detalló los acuerdos alcanzados con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y los transportistas, después de la reunión que se llevó a cabo el miércoles 17. El gobierno aseguró que reforzará la seguridad en las carreteras federales y estatales, además de seguir trabajando en soluciones para la crisis que enfrentan los campesinos.

El comunicado señaló que se tomarán medidas para garantizar el libre tránsito y proteger la seguridad de los transportistas, especialmente en los tramos más peligrosos. También se mencionó que el uso de tecnologías se fortalecerá para hacer más eficiente la vigilancia y evitar mayores riesgos en las rutas.

En la reunión de este miércoles, además de discutir las condiciones de seguridad, se acordó que este jueves se reunirá un equipo técnico del FNRCM para seguir trabajando en la situación de los precios y comercialización de productos agrícolas como el maíz, el frijol y otros granos. El gobierno subrayó que este equipo continuará los análisis junto a las autoridades correspondientes.