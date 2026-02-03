Gobierno federal invertirá 5.6 billones en infraestructura hasta 2030

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México anunció que, entre 2026 y 2030, se destinarán 5.6 billones de pesos en inversión pública y mixta para fortalecer la infraestructura nacional en ocho sectores estratégicos, siendo energía, trenes y carreteras los que concentrarán la mayor parte del presupuesto.
La presidenta Claudia Sheinbaum, aclaró durante la presentación de la estrategia que hubo un error en los porcentajes iniciales mostrados, y precisó que la distribución correcta de la inversión será:
Energía: 54.15%
Trenes: 15.63%
Carreteras: 13.94%
Puertos: 6.48%
Salud: 6.23%
Agua: 2.53%
Educación y aeropuertos: restante
“Para llegar a este número se analizaron de manera individual más de 1,500 proyectos en todas las dependencias del gobierno federal”, detalló Sheinbaum.
Según datos de la Secretaría de Hacienda, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, la inversión en infraestructura representará el 2.5% del PIB, y se sumará un 1.9% adicional del PIB, equivalente a 722 mil millones de pesos.
El gobierno presentó también los ejes estratégicos que sustentan este plan:
Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión
Coordinado por la Presidencia, será responsable de la priorización y seguimiento de proyectos.
Nuevos vehículos de inversión
Se implementarán esquemas especializados con transparencia y eficiencia en costos.
Actualización de la normatividad
Se armonizará el marco legal e incorporarán contratos mixtos.
Base de datos nacional
Servirá para planear, dar información a inversionistas y monitorear con indicadores.
El objetivo es lograr una prosperidad compartida, que combine crecimiento económico, bienestar, generación de empleos, desarrollo regional y soberanía.
Aunque aún no se ha anunciado la distribución específica por estados, Michoacán podría beneficiarse particularmente en los rubros de energía, trenes y puertos, especialmente por la relevancia del Puerto de Lázaro Cárdenas y los proyectos ferroviarios en el Bajío. Se espera que en las siguientes semanas se den a conocer los proyectos regionales priorizados.
BCT