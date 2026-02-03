Gobierno federal invertirá 5.6 billones en infraestructura hasta 2030

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México anunció que, entre 2026 y 2030, se destinarán 5.6 billones de pesos en inversión pública y mixta para fortalecer la infraestructura nacional en ocho sectores estratégicos, siendo energía, trenes y carreteras los que concentrarán la mayor parte del presupuesto.

La presidenta Claudia Sheinbaum, aclaró durante la presentación de la estrategia que hubo un error en los porcentajes iniciales mostrados, y precisó que la distribución correcta de la inversión será:

Energía: 54.15%

Trenes: 15.63%

Carreteras: 13.94%

Puertos: 6.48%

Salud: 6.23%

Agua: 2.53%

Educación y aeropuertos: restante

“Para llegar a este número se analizaron de manera individual más de 1,500 proyectos en todas las dependencias del gobierno federal”, detalló Sheinbaum.