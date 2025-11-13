Gobierno federal destina más de 7 mil MDP a familias afectadas por lluvias; reconstrucción inicia en diciembre

La jefa del Ejecutivo federal detalló que ya están en proceso de reconstrucción las clínicas y escuelas que presentaron afectaciones, por medio de Agroasemex S.A., la aseguradora del Estado mexicano. Además, destacó que fue extraordinaria la labor de todas las dependencias del Gobierno de México, de las y los servidores de la nación, así como de los cinco mandatarios estatales.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que, de la inversión social de 7 mil 426 millones 125 mil pesos: mil 802 millones 535 mil pesos se destinaron a Hidalgo; 4 mil 5 millones 35 mil pesos a Veracruz; 756 millones 75 mil pesos a Puebla; 166 millones 905 pesos a Querétaro, y 695 millones 575 mil pesos a San Luis Potosí.