Gobierno descarta filtración de datos sensibles tras supuesto hackeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) del Gobierno de México emitió una tarjeta informativa en la que desmiente que haya existido una filtración de datos sensibles, luego de versiones en redes sociales sobre un presunto hackeo a instituciones federales.
A través de sus canales oficiales, la dependencia señaló que, tras el análisis realizado hasta el momento, la mayoría de la información difundida ya había sido publicada previamente por el mismo grupo en ocasiones anteriores.
“No se ha identificado la publicación de datos sensibles. Se trata, principalmente, de sistemas obsoletos administrados por proveedores privados para entidades federativas”, aclara el documento.
La ATDT informó que:
Se identificaron usuarios y contraseñas válidas, que fueron inhabilitados de inmediato.
No se comprometió la infraestructura crítica de las instituciones.
Se activaron todos los protocolos de ciberseguridad desde el primer momento.
Desde octubre de 2024, esta agencia cuenta con un área especializada que ha capacitado a más de 600 servidores públicos y ha emitido más de 200 alertas preventivas, como parte del Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030.
Finalmente, la ATDT recordó que la obtención, posesión o difusión no autorizada de información puede constituir un delito, por lo que cualquier acto de esta naturaleza será denunciado por las autoridades correspondientes.
SHA