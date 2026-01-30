Gobierno descarta filtración de datos sensibles tras supuesto hackeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) del Gobierno de México emitió una tarjeta informativa en la que desmiente que haya existido una filtración de datos sensibles, luego de versiones en redes sociales sobre un presunto hackeo a instituciones federales.

A través de sus canales oficiales, la dependencia señaló que, tras el análisis realizado hasta el momento, la mayoría de la información difundida ya había sido publicada previamente por el mismo grupo en ocasiones anteriores.

“No se ha identificado la publicación de datos sensibles. Se trata, principalmente, de sistemas obsoletos administrados por proveedores privados para entidades federativas”, aclara el documento.

🛡️ Medidas inmediatas

La ATDT informó que: