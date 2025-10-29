Gobierno de Sheinbaum anuncia creación de 200 nuevos centros infantiles para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, el Gobierno de México anunció este miércoles que en 2026 se edificarán 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para madres trabajadoras, como parte de una meta nacional de mil centros al 2030.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que, históricamente, las mujeres han asumido la responsabilidad de los cuidados, por lo que su administración busca garantizar autonomía económica para ellas.

“Desde hace tiempo el planteamiento para una mayor autonomía de las mujeres es que el Estado asuma una parte de los cuidados [...] nosotros en la medida de lo posible vamos ampliando el Sistema de Cuidados”, expresó la mandataria.