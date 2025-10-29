Gobierno de Sheinbaum anuncia creación de 200 nuevos centros infantiles para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, el Gobierno de México anunció este miércoles que en 2026 se edificarán 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para madres trabajadoras, como parte de una meta nacional de mil centros al 2030.
Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que, históricamente, las mujeres han asumido la responsabilidad de los cuidados, por lo que su administración busca garantizar autonomía económica para ellas.
“Desde hace tiempo el planteamiento para una mayor autonomía de las mujeres es que el Estado asuma una parte de los cuidados [...] nosotros en la medida de lo posible vamos ampliando el Sistema de Cuidados”, expresó la mandataria.
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, detalló que los CECI se ubicarán en zonas cercanas a centros de trabajo, Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) y conjuntos habitacionales del Infonavit.
Para 2027 se proyecta la construcción de otros 250 centros, y 200 más por año entre 2028 y 2030, con el objetivo de alcanzar medio millón de espacios para niñas y niños de entre 43 días de nacidos y tres años de edad.
Actualmente, ya se construyen cinco centros en Ciudad Juárez, Chihuahua:
Paraje Oriente: 66.5%
Gladiolas: 41.1%
Sendero de San Isidro: 46%
Municipio Libre: 8.4%
Urbivilla el Cedro: 5.6%
Además, en diciembre comenzará el primer centro en zona rural, en San Quintín, Baja California.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, recordó que esta política pública forma parte del compromiso 55 del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Para ello, el Anexo Transversal 31 del Presupuesto de Egresos 2026 contempla 466 mil 675 millones de pesos, equivalente al 3.97% del total proyectado.
