Gobierno de Sheinbaum alcanza acuerdo con campesinos; se liberarían carreteras en próximas horas

El origen del conflicto es la drástica caída del precio internacional del maíz, que ha puesto en riesgo la rentabilidad de miles de productores. "Tenemos en el país los precios más bajos desde el 2017", advirtió Berdegué. "El precio internacional sin nada es como tres mil cuatrocientos pesos por tonelada. Cuando ya se calculan los costos de logística y transporte, llegamos como a cuatro mil ochocientos cincuenta", explicó.

El acuerdo contempla un apoyo de 950 pesos por tonelada para productores del Bajío que posean hasta 20 hectáreas. "Apoyaremos en esa región alrededor de 90 mil productores […] del orden de un millón cuatrocientas mil toneladas de maíz, con un máximo de 200 toneladas por productor", puntualizó el secretario.

También se anunció la ampliación del programa Cosechando Soberanías, que ofrece créditos a tasa reducida del 8.5% anual y seguros agropecuarios. "De tal manera que si hay sequías, inundaciones, alguna plaga, no van a quedar endeudados o endeudadas", explicó.

Finalmente, se creará el Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, que buscará establecer precios de referencia y acuerdos directos entre productores e industria. "Ellos realmente creen que esto va al fondo del asunto, a resolver una situación estructural de México que está pendiente", concluyó.

