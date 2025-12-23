Gobierno de México y Secretaría de las Mujeres atienden de mayo a diciembre a más de 377 mil mexicanas en 2025

Uno de los componentes insignia del PAIBIM son los 678 Centros LIBRE, espacios de atención integral, “tanto para promover sus derechos, impulsar las diversas autonomías de las mujeres, pero también para prevenir y atender las violencias," ha explicado la secretaria Hernández Mora. En estos lugares, las mujeres encuentran una "tríada de atención": trabajadora social, psicóloga y abogada.

Otro pilar para garantizar que nunca más una mujer se sienta sola frente a la violencia es la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, que actualmente está integrada por 838 profesionistas: cinco por cada entidad federativa, además de las que se encuentran presentes en los 678 Centros LIBRE. El objetivo es que sean "cuerpos profesionalizados, listos para acompañar a las mujeres hacia casos de litigio estratégico en temas de violencia”, ha explicado la coordinadora general de Vinculación y Seguimiento, Viridiana Lorelei Hernández Rivera.

El despliegue estratégico del PAIBIM refleja un robusto andamiaje de políticas públicas encaminadas a combatir la violencia de género y promover la autonomía. Además, confirma que la igualdad sustantiva es uno de los ejes vertebrales del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, ya que este programa no solo busca atender a las mujeres frente a la violencia, sino que consolida la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de combatir al machismo en el país por medio de un cambio cultural.

Al invertir en el combate a las violencias, la autonomía económica de las mujeres y en el litigio estratégico, el Gobierno de México trabaja para garantizar que los derechos de las mujeres se ejerzan a plenitud y para construir un país con un nuevo pacto de convivencia entre hombres y mujeres.

