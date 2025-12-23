Gobierno de México y Secretaría de las Mujeres atienden de mayo a diciembre a más de 377 mil mexicanas en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias al Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), puesto en operaciones el 1 de mayo de este año, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, ha brindado hasta el 22 de diciembre un total de 864 mil servicios a 377 mil 124 mexicanas en las 32 entidades de la República.
Estos servicios han sido otorgados en los 678 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes Comunitarias y Emancipación para las Mujeres) que actualmente operan en el país, así como a través de sus Unidades Móviles y de la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres.
Este esfuerzo institucional responde a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de llevar a la práctica las reformas constitucionales que presentó en octubre de 2024, y que elevaron la igualdad sustantiva a rango máximo. Para materializar este compromiso, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, ha desplegado el PAIBIM que da cuenta de una estrategia basada en la atención de las mujeres en territorio y el litigio con perspectiva de género.
Al respecto, la Presidenta Sheinbaum ha dejado claro que este programa es parte sustantiva de la transformación: "Al hablar de tiempos de mujeres, no solamente quiere decir estar en un puesto de elección popular, quiere decir que se reconozcan los derechos de las mujeres a plenitud, que se reconozca que las mujeres tenemos derecho a estudiar, a la salud, a una vida libre de violencia”.
Por su parte, la secretaria Hernández Mora ha enfatizado que la operatividad del PAIBIM prioriza los municipios con mayor incidencia de violencia, asegurando que el acompañamiento llegue de manera directa a quienes más lo necesitan.
Uno de los componentes insignia del PAIBIM son los 678 Centros LIBRE, espacios de atención integral, “tanto para promover sus derechos, impulsar las diversas autonomías de las mujeres, pero también para prevenir y atender las violencias," ha explicado la secretaria Hernández Mora. En estos lugares, las mujeres encuentran una "tríada de atención": trabajadora social, psicóloga y abogada.
Otro pilar para garantizar que nunca más una mujer se sienta sola frente a la violencia es la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, que actualmente está integrada por 838 profesionistas: cinco por cada entidad federativa, además de las que se encuentran presentes en los 678 Centros LIBRE. El objetivo es que sean "cuerpos profesionalizados, listos para acompañar a las mujeres hacia casos de litigio estratégico en temas de violencia”, ha explicado la coordinadora general de Vinculación y Seguimiento, Viridiana Lorelei Hernández Rivera.
El despliegue estratégico del PAIBIM refleja un robusto andamiaje de políticas públicas encaminadas a combatir la violencia de género y promover la autonomía. Además, confirma que la igualdad sustantiva es uno de los ejes vertebrales del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, ya que este programa no solo busca atender a las mujeres frente a la violencia, sino que consolida la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de combatir al machismo en el país por medio de un cambio cultural.
Al invertir en el combate a las violencias, la autonomía económica de las mujeres y en el litigio estratégico, el Gobierno de México trabaja para garantizar que los derechos de las mujeres se ejerzan a plenitud y para construir un país con un nuevo pacto de convivencia entre hombres y mujeres.
RYE-