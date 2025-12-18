Gobierno de México lanza Red Nacional de Abogadas de las Mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se cuenta con 838 especialistas distribuidas en las 32 entidades del país para brindar defensa integral, acompañamiento estratégico y combatir la impunidad en casos de violencia de género

Con el compromiso de garantizar el acceso a la justicia para todas las mexicanas, el Gobierno de México impulsa la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, una estrategia prioritaria para asegurar el acompañamiento adecuado a aquellas mujeres que enfrentan violencia.

Con un despliegue de 838 abogadas especializadas —678 en los Centros LIBRE y cinco especialistas por cada entidad federativa— se garantiza el acompañamiento jurídico gratuito y con perspectiva de género en todo el territorio nacional.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, ha destacado que esta red es la materialización de un anhelo histórico de justicia. Al referirse al papel de las especialistas, afirmó que la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres “son el camino más directo que tienen las mexicanas en los territorios para alcanzar la justicia que anhelan, merecen y necesitan”.

“Estas 838 abogadas están ahí para defender a quienes históricamente les han negado ese derecho a una defensa justa y estoy segura de que estamos haciendo historia”, ha dicho Hernández Mora, además de subrayar que el objetivo es que ninguna mujer vuelva a sentirse sola en su proceso para acceder a la justicia.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha definido a las Abogadas de las Mujeres como un programa insignia, en tanto “la reivindicación de los derechos de las mujeres es parte sustantiva del Segundo Piso de la Cuarta Transformación”.

Sobre la labor de las 838 profesionistas que hoy integran la red, la mandataria señaló: “Nos llenan de orgullo, porque cuando nos organizamos las mujeres, podemos todo; y la organización de las Abogadas de las Mujeres lo que construye es derechos y lo que construye es justicia”.

Esta red profesional no solo ofrece asesoría técnica, sino que busca combatir el machismo anclado en el sistema judicial. La estrategia se complementa con la Línea de Atención para las Mujeres 079 opción 1, así como el despliegue de los Centros LIBRE, 678 operando actualmente en todo el país.

A través de estas estrategias integrales y transversales, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, reafirma su compromiso para que todas las mexicanas accedan a la justicia y gocen de una vida libre de violencia.

Si estás atravesando por una situación de violencia que requiere de acompañamiento legal con perspectiva de género, puedes acercarte a tu Centro LIBRE más cercano para recibir ayuda de una de las abogadas que integran la red. Para conocer la ubicación de estos espacios, accede a tejedorasdelapatria.mujeres.gob.mx