Gobierno de México exige a redes frenar difusión de imágenes alteradas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de los recientes casos de violencia digital a través de imágenes manipuladas con inteligencia artificial (IA), el Gobierno de México ha comenzado una serie de acciones coordinadas con plataformas como Meta, Google, TikTok y Discord para prevenir y sancionar estos delitos.

Así lo informó Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien explicó que estas conversaciones comenzaron previo a los hechos relacionados con Grok, la inteligencia artificial vinculada a la red social X, propiedad de Elon Musk, donde han circulado imágenes sexualizadas falsas que incurren en violencia de género.

“Tratamos que plataformas como Meta, Google, TikTok y otras menos conocidas, como Discord, colaboren para evitar que estos delitos se lleven a cabo y que las redes sean un lugar seguro”, expresó en entrevista para MVS Noticias.

Acuerdos con plataformas, por iniciativa de Claudia Sheinbaum

Citlalli Hernández detalló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se abrió un canal de diálogo con las principales redes sociales para evitar la difusión de contenido manipulado que violente a mujeres o personas usuarias.