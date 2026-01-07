Gobierno de México exige a redes frenar difusión de imágenes alteradas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de los recientes casos de violencia digital a través de imágenes manipuladas con inteligencia artificial (IA), el Gobierno de México ha comenzado una serie de acciones coordinadas con plataformas como Meta, Google, TikTok y Discord para prevenir y sancionar estos delitos.
Así lo informó Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien explicó que estas conversaciones comenzaron previo a los hechos relacionados con Grok, la inteligencia artificial vinculada a la red social X, propiedad de Elon Musk, donde han circulado imágenes sexualizadas falsas que incurren en violencia de género.
“Tratamos que plataformas como Meta, Google, TikTok y otras menos conocidas, como Discord, colaboren para evitar que estos delitos se lleven a cabo y que las redes sean un lugar seguro”, expresó en entrevista para MVS Noticias.
Citlalli Hernández detalló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se abrió un canal de diálogo con las principales redes sociales para evitar la difusión de contenido manipulado que violente a mujeres o personas usuarias.
La funcionaria subrayó que el objetivo no es imponer censura, sino establecer lineamientos claros para que estas plataformas actúen con responsabilidad y se mantengan dentro del marco legal mexicano.
A pesar de los esfuerzos institucionales, la red social X se ha negado a participar en estas conversaciones, incluso ante los recientes casos de imágenes alteradas que han derivado en denuncias públicas y posibles delitos.
Según Hernández, la plataforma ha argumentado no tener representación oficial en México, motivo por el cual ha rechazado integrarse a mesas de trabajo impulsadas por el gobierno.
“Las redes sociales no pueden sentirse por encima de un gobierno”, advirtió Hernández, quien adelantó que se valorarán medidas legales contra X en caso de continuar la negativa, una vez que se concreten los acuerdos con otras plataformas.
