Gobierno de México: empleo afiliado al IMSS registra récord con 22 millones de puestos de trabajo al 31 de octubre

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó, en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que al 31 de octubre de 2025 se registraron 22 millones 639 mil 50 puestos, la segunda cifra más alta en la historia desde 1997, año en el que inició esta medición; la primera se registró en noviembre de 2024.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que durante octubre se crearon 198 mil 454 puestos, sin incluir a trabajadores de plataformas digitales, por lo que es “la tercera más alta de la que se tiene registro”; en lo que va del año, 400 mil 671, lo que equivale a una tasa anual de 1.8 por ciento; y en los últimos 12 meses, 20 mil 108 puestos, lo que corresponde a una tasa anual de 0.1 por ciento.

Respecto a la calidad del empleo, señaló que el salario base de cotización es de 623.5 pesos diarios y que en los últimos 12 meses “se incrementó en 43 pesos, equivalente a una tasa de 7.4 por ciento”.