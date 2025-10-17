Gobierno de México: CFE ha restablecido en 95.4% el suministro eléctrico en estados afectados por las lluvias

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que, al corte de las 6:00 horas del viernes 17 de octubre, se tiene un 95.4 por ciento de restablecimiento del suministro eléctrico en los estados afectados por las lluvias, beneficiando en las últimas 24 horas a más de 7 mil 330 usuarios en Veracruz, Hidalgo y Querétaro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó el esfuerzo de las y los electricistas de la CFE, quienes restablecen el suministro eléctrico sin importar las condiciones.

“La generosidad del pueblo de México, lo generosos, sacrificados, héroes que son los elementos de las Fuerzas Armadas, heroínas, trabajadores de la industria eléctrica, electricistas. Se pone la carne de gallina ver a los trabajadores electricistas con el agua hasta acá, llevando los postes para llevar electricidad. Los servidores de la nación caminando tres, cuatro, cinco horas para poder llegar a las poblaciones a hacer los censos y los trabajadores camineros, que hoy es su día, del Gobierno o de empresas, trabajando mañana, tarde, noche para poder abrir caminos, eso es algo muy especial”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

A través de un enlace a la conferencia matutina, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, detalló que en Querétaro se tiene el 100 por ciento del suministro eléctrico; en Veracruz, el 98 por ciento; y en Hidalgo y Puebla, el 90 por ciento. Mientras tanto, hay 12 mil 370 usuarios en proceso de restablecimiento.

Puntualizó que, como parte del trabajo coordinado entre las dependencias del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa apoyó en el transporte de 14 plantas generadoras, que han sido distribuidas: 12 en Hidalgo y cinco en Veracruz.