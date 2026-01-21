Gobierno de Cuautitlán aprueba que 2026 sea el ‘Año de Andrés Manuel López Obrador’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán aprobó que durante todo 2026 la papelería oficial del gobierno municipal lleve impresa la leyenda: “2026, Año de Andrés Manuel López Obrador”, en reconocimiento al expresidente de México.
La propuesta fue avalada en Cabildo con 6 votos a favor, y aplicará a la Administración Pública Centralizada, al Sistema Municipal DIF, a la Defensoría Municipal de Derechos Humanos y a las Autoridades Auxiliares, quienes deberán incorporar la leyenda en su correspondencia oficial.
La nueva leyenda sustituye a la previamente establecida: “Año del Humanismo en el Estado de México”, la cual había sido aprobada mediante decreto por la Legislatura local y publicada por el gobierno estatal.
Durante la exposición de motivos, se argumentó que el municipio, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 115 de la Constitución y en la Ley Orgánica Municipal, tiene plena atribución para emitir disposiciones administrativas de observancia general que fortalezcan la identidad cívica, la conciencia histórica y el aprecio por los valores de la República.
La decisión también fue sustentada en la intención de promover el patriotismo y la memoria histórica mediante símbolos institucionales, reconociendo el papel de Andrés Manuel López Obrador como una figura relevante en la vida política reciente del país.
Hasta el momento, Cuautitlán es el primer municipio del Estado de México que adopta esta denominación en su correspondencia oficial para 2026, aunque no se descarta que otros cabildos emitan acuerdos similares en las próximas semanas.
mrh