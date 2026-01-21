Gobierno de Cuautitlán aprueba que 2026 sea el ‘Año de Andrés Manuel López Obrador’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán aprobó que durante todo 2026 la papelería oficial del gobierno municipal lleve impresa la leyenda: “2026, Año de Andrés Manuel López Obrador”, en reconocimiento al expresidente de México.

La propuesta fue avalada en Cabildo con 6 votos a favor, y aplicará a la Administración Pública Centralizada, al Sistema Municipal DIF, a la Defensoría Municipal de Derechos Humanos y a las Autoridades Auxiliares, quienes deberán incorporar la leyenda en su correspondencia oficial.

La nueva leyenda sustituye a la previamente establecida: “Año del Humanismo en el Estado de México”, la cual había sido aprobada mediante decreto por la Legislatura local y publicada por el gobierno estatal.