Gobernadores condenan homicidio de Manzo y manifiestan su respaldo a Sheinbaum y Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) condenó unánimemente el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, baleado el 1 de noviembre durante el Festival de Velas, y reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Los 31 mandatarios, encabezados por Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, demandaron una investigación diligente y sanción a los responsables.

El pronunciamiento fue firmado por gobernadoras y gobernadores de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, en rechazo a la violencia.

La Conago llamó a la unidad sin distinciones políticas:

“Reiteramos nuestro respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en las acciones que encabeza para garantizar la justicia y la seguridad de todas y todos los mexicanos. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el pueblo michoacano en este momento sensible”, destacaron.

El respaldo de la Conago urge una estrategia federal-estatal, así como la necesidad de unidad, fortaleza institucional y trabajo conjunto para el cierre de filas por la paz.