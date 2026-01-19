Gobernadora de Canadá se reunirá con Sheinbaum en su visita oficial a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La gobernadora general de Canadá, Mary Simon, inició este lunes una visita oficial a México como jefa de Estado del país norteamericano. Fue recibida en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en compañía del subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y del embajador de Canadá en México, Cameron MacKay.

Durante su estancia en territorio nacional, Mary Simon sostendrá este martes una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. Su visita tiene como objetivo fortalecer los lazos entre ambas naciones, en seguimiento a la visita del primer ministro Mark Carney realizada en septiembre del año pasado.