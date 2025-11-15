Globo aerostático aterriza de emergencia en zona urbana de León

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un globo aerostático realizó un aterrizaje de emergencia en plena zona urbana de León, luego de presentar complicaciones durante el vuelo. El incidente ocurrió sobre el Libramiento José María Morelos, generando sorpresa entre vecinos y automovilistas que presenciaron el descenso.

La maniobra fue ejecutada por el piloto en la tarde de este viernes, ante la pérdida repentina de altitud. Gracias al apoyo de ciudadanos que se encontraban cerca, el globo logró aterrizar sin personas lesionadas ni daños graves.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el globo comienza a descender entre casas y vehículos. Al observar la emergencia, varios vecinos corrieron a ayudar, sosteniendo las sogas del globo y empujando la canastilla para estabilizar el aterrizaje.

Gracias a esta rápida reacción, los pasajeros descendieron de manera segura, mientras otras personas controlaban el movimiento de la aeronave.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un informe oficial sobre las causas del aterrizaje forzoso. Se espera una revisión técnica para determinar si el incidente estuvo relacionado con el clima, una falla mecánica o error humano.

