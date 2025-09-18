Giran segunda orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez por crimen organizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal con sede en el penal del Altiplano emitió una segunda orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada con fines múltiples, entre ellos el robo de hidrocarburos y el tráfico de armas.
La nueva orden judicial —registrada bajo la causa penal 386/2025— fue solicitada por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, y se giró previo a su llegada a México, procedente de Paraguay, país donde fue detenido el pasado 12 de septiembre.
De acuerdo con la acusación, Hernán Bermúdez Requena habría participado como líder de una organización criminal conocida como La Barredora, desde su cargo como funcionario público. El juez federal detalló que esta segunda orden de aprehensión lo vincula con los siguientes delitos:
Delincuencia organizada
Delitos contra la salud
Tráfico y acopio de armas
Secuestro
Robo de hidrocarburos (huachicol)
El agravante, según el expediente, es que los presuntos delitos fueron cometidos mientras Bermúdez Requena ostentaba un cargo público en el estado de Tabasco.
La nueva orden complementa una primera investigación abierta por la Fiscalía General de la República, que ya había solicitado su captura por delitos similares. Esta segunda acción judicial fortalece el caso en su contra y podría derivar en procesos penales acumulados, dado el carácter federal de los delitos.
Hernán Bermúdez fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, El Altiplano, donde será presentado ante un juez penal para responder por las acusaciones que pesan en su contra.
