Giran segunda orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez por crimen organizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal con sede en el penal del Altiplano emitió una segunda orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada con fines múltiples, entre ellos el robo de hidrocarburos y el tráfico de armas.

La nueva orden judicial —registrada bajo la causa penal 386/2025— fue solicitada por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, y se giró previo a su llegada a México, procedente de Paraguay, país donde fue detenido el pasado 12 de septiembre.

De acuerdo con la acusación, Hernán Bermúdez Requena habría participado como líder de una organización criminal conocida como La Barredora, desde su cargo como funcionario público. El juez federal detalló que esta segunda orden de aprehensión lo vincula con los siguientes delitos: