Giran orden de aprehensión contra diputado por corrupción inmobiliaria en CDMX

Detallaron que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian “N” no cuenta con inmunidad procesal.

Como se ha señalado, la Fiscalía General de Justicia ha abierto una nueva línea de investigación, con sólidos datos de prueba aportados por uno de los ex funcionarios ya procesados, que podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, lo que se sumaría a las indagatorias por la violación de uso del suelo en dicha demarcación.